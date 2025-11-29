Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ληστείας – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα - Real.gr

Quantcast
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ληστείας – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα

19:30, 29/11/2025
Επιχείρηση της Αστυνομίας στο Χαλάνδρι οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, μετά τη διερεύνηση καταγγελίας για απόπειρα ληστείας και άλλες σοβαρές παραβάσεις. Η προανακριτική διαδικασία αποκάλυψε πλήθος ευρημάτων και εμπλοκή των δραστών σε εγκληματικές δραστηριότητες. Παρακάτω η επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, μεταμεσονύκτιες ώρες της 22-11-2025 στην περιοχή του Χαλανδρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. -6- άτομα ηλικίας 18, 21, 24, 27 και 40 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, παράνομη κατακράτηση, παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, κλοπή, πλαστογραφία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, μεταμεσονύκτιες ώρες της 22-11-2025, -2- εκ των συλληφθέντων ηλικίας 18 ετών, λόγω οικονομικών διαφορών, που εκκρεμούσαν με τους ενοίκους οικίας στην περιοχή του Χαλανδρίου και οι οποίες απορρέουν από εγκληματικές δραστηριότητες, εισήλθαν εντός αυτής και με την απειλή όπλου απαίτησαν την παράδοση χρηματικού ποσού, ενώ ακόμα δε δίστασαν να δεσμεύσουν με χειροπέδες μία εκ των εξ’ αυτών.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν, τους 18χρονους στην περιοχή του Χαλανδρίου και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην ανωτέρω οικία, όσο και τις οικίες των λοιπών εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν οι λοιποί κατηγορούμενοι, ενώ βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-155,77- γραμμ. κοκαΐνης,
-483,2- γραμμ. κάνναβης,
-485- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
-178- φυσίγγια,
πιστόλι,
μαχαίρι,
χειροπέδες,
το χρηματικό ποσό των -6.358- ευρώ,
κλειδιά οχημάτων και
πλήθος από διαρρηκτικά εργαλεία.
Ακόμα κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούνταν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

