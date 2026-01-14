Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στον Ασπρόπυργο: Χειροπέδες σε 10 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και όπλα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΔΑΟΕ, μη στελεχωμένο αεροσκάφους (drone) και αστυνομικός σκύλος.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 420 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες ενώ συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπρόσθετα κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις ΚΟΚ για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.ά. και αφαιρέθηκαν 2 άδειες ικανότητας οδήγησης και 2 άδειες κυκλοφορίας.