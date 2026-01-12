Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο - Έστησαν εμπόδια στον δρόμο, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στο Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ, ομάδα Ρομά έβαλε εμπόδια στον δρόμο, ενώ πέταξε αντικείμενα σε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο 401 Γενικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στην επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής συμμετέχουν και από το τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και της Δ.Ι.Α.Τ..