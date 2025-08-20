Quantcast
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική - Real.gr
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

15:40, 20/08/2025
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

Έξι συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους.

Η σημερινή επιχείρηση είναι συνέχεια μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στοχεύει στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα από την ΕΛΑΣ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

