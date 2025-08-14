Quantcast
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας - Επτά συλλήψεις - Real.gr
14:15, 14/08/2025
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν, Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 13 Αυγούστου, συντονισμένη επιχείρηση στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, αστυνομικού σκύλου και της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Τάξης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σχετικά με τις συλλήψεις:

  • Ένας 45χρονος συνελήφθη για όπλα, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικές καραμπίνες.
  • Μία γυναίκα 31 ετών συνελήφθη για όπλα και ναρκωτικά, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3,8 γραμμάρια κάνναβης και πιστόλι εκτόξευσης ναυτικών φωτοβολίδων.
  • Ένα 32χρονος συνελήφθη για όπλα και ναρκωτικά, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,8 γραμμάρια κοκαΐνης και μεταλλική σιδερογροθιά.
  • Μία 43χρονη συνελήφθη για ναρκωτικά, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της βρέθηκαν 18 ναρκωτικά δισκία.
  • Μία 59χρονη συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα στην οικία της βρέθηκε να κατέχει 29 ναρκωτικά δισκία.
  • Ένας 39χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει μία αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε βραστή κοκαΐνη συνολικού βάρους 0,9 γραμμάρια, καθώς και μία ζυγαριά.
  • Ένας 50χρονος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε να κατέχει 0,4 γραμμάρια ηρωίνης, την οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 39χρονο.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

