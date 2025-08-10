Quantcast
Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση επιβαινόντων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου - Real.gr
real player

Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση επιβαινόντων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου

23:51, 10/08/2025
Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση επιβαινόντων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού δύο επιβαινόντων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου. Πρόκειται για δυο άτομα υπήκοοι Γαλλίας, τα οποία επέβαιναν στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved