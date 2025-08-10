Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση επιβαινόντων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού δύο επιβαινόντων σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Μυκόνου. Πρόκειται για δυο άτομα υπήκοοι Γαλλίας, τα οποία επέβαιναν στο ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, καθώς αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.