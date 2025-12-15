Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε μπαρ στον Πειραιά: 10 ανήλικοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη ο 47χρονος υπεύθυνος - Real.gr

Quantcast
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε μπαρ στον Πειραιά: 10 ανήλικοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη ο 47χρονος υπεύθυνος

11:27, 15/12/2025
Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Πειραιά 10 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ. Συνελήφθη ο 47χρονος υπεύθυνος του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 14-12-2025, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -10- ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 47χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

