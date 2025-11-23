Επιχειρησιακή δράση του Δήμου Αθηναίων για την πάταξη του παρεμπορίου - Real.gr

Σε δύο έκτακτες επιχειρησιακές δράσεις προχώρησε χτες Σάββατο ο Δήμος Αθηναίων, με σκοπό την πάταξη του παρεμπορίου και την επιβολή της νομιμότητας.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη λαϊκή αγορά επί της οδού Μιχαήλ Βόδα, όπου κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, προχώρησαν σε κατάσχεση και καταστροφή παράνομων προϊόντων. Η δεύτερη έγινε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις για διπλή στάθμευση, παρεμπόδιση ραμπών ΑμεΑ, κατάληψη στάσεων ΜΜΜ και άλλες ανάλογες συμπεριφορές.

«Στην Αθήνα δεν αφήνουμε χώρο στην ανομία και στο παρεμπόριο. Οι επιχειρησιακές δράσεις συνεχίζονται με συνέπεια, σεβασμό στους πολίτες και προσήλωση στη νομιμότητα. Στηρίζουμε τους νόμιμους επαγγελματίες, προστατεύουμε τον δημόσιο χώρο και εξασφαλίζουμε ότι κάθε γειτονιά λειτουργεί με κανόνες», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Με συντονισμένες ομάδες στο πεδίο, με συνεργασία των υπηρεσιών και με διαρκή παρουσία στις αγορές και στους δρόμους, αποκαθιστούμε την τάξη εκεί όπου για χρόνια κυριαρχούσε η ανοχή».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Προχωρήσαμε σε μια σύνθετη επιχείρηση στη Μιχαήλ Βόδα, με εντοπισμό παράνομων πάγκων, κατάσχεση και άμεση καταστροφή προϊόντων. Παράλληλα, στο Παγκράτι ενισχύσαμε την τροχονομική αστυνόμευση σε ράμπες ΑμεΑ, στάσεις ΜΜΜ, διασταυρώσεις όπου παρατηρείται συστηματική παραβίαση. Η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει με καθημερινούς, στοχευμένους ελέγχους, όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και αποτρεπτικά, για να λειτουργεί η πόλη με κανόνες και ίσους όρους για όλους».