Επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους: Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα - Μήνυμα 112 σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα - Real.gr

Μήνυμα από το 112 στο Ιόνιο εστάλη το απόγευμα του Σαββάτου λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Το μήνυμα του 112 εστάλη εν όψει της κακοκαιρίας που εκτιμάται ότι θα πλήξει περιοχές της δυτικής Ελλάδας από το βράδυ του Σαββάτου έως και την Κυριακή.

Τις αμέσως επόμενες ώρες αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα αύριο, Κυριακή. Εξάλλου, από τις αρχικές προβλέψεις είχε καταστεί σαφές πως η Κυριακή θα αποτελέσει την ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, η οποία κινείται προς την Ελλάδα από τη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι το κεντρικό Ιόνιο –με έμφαση στα νησιά Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη– καθώς και η δυτική ηπειρωτική χώρα, ιδιαίτερα η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στη χώρα, θα κάνουν την εμφάνισή τους αργά το βράδυ του Σαββάτου και θα διαρκέσουν ως και το βράδυ της Κυριακής.

Τα φαινόμενα θα χτυπήσουν στα δυτικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Με ανάρτησή του χθες ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για μεγάλο όγκο νερού στα δυτικά, σημειώνοντας ότι υπολογίζεται πως η ποσότητα αντιστοιχεί σε 2-3 μήνες βροχής.