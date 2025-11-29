Quantcast
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ - Real.gr
real player

Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα… «Χριστός Ανέστη» – ΕΙΚΟΝΑ

11:40, 29/11/2025
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα… «Χριστός Ανέστη» – ΕΙΚΟΝΑ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μητρόπολη Γιαννιτσών με εορταστικά λαμπάκια.

Σύμφωνα με φωτογραφία από τη Μητρόπολη Γιαννιτσών που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, καθώς το κτίριο είχε αρχίσει να στολίζεται, αντί για το αναμενόμενο χριστουγεννιάτικο μήνυμα εμφανίστηκε ένα σαφώς… πασχαλινό!

Την ώρα που στην πόλη προετοιμάζονταν χριστουγεννιάτικα δέντρα και φωτάκια, στη Μητρόπολη άναψε μια φωτεινή πινακίδα με το μήνυμα «Χριστός Ανέστη», προκαλώντας γέλια και έκπληξη σε όσους βρέθηκαν από το σημείο.

Η φωτογραφία, που έγινε σύντομα viral στο διαδίκτυο, καταγράφει το αστείο λάθος του ηλεκτρολόγου, ο οποίος –είτε από βιασύνη είτε από… επαγγελματική συνήθεια– συνέδεσε τα πασχαλινά φωτάκια αντί για τα χριστουγεννιάτικα.

Το μπέρδεμα διορθώθηκε άμεσα και στη θέση του τοποθετήθηκε ο κατάλληλος χριστουγεννιάτικος φωτισμός.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγώνας δρόμου των αεροπορικών εταιρειών για αναβάθμιση λογισμικού στα Airbus A320 - Δεν επηρεάζονται AEGEAN και SKY express

Αγώνας δρόμου των αεροπορικών εταιρειών για αναβάθμιση λογισμικού στα Airbus A320 - Δεν επηρεάζονται AEGEAN και SKY express

12:00 29/11
Συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία Adel - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία Adel - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

07:34 29/11
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

11:40 29/11
Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029: 148.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο - Τι προβλέπει για μισθούς και συντάξεις

Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029: 148.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο - Τι προβλέπει για μισθούς και συντάξεις

09:30 29/11
Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και το μήνυμα της τραγουδίστριας

Μαρίνα Σάττι: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και το μήνυμα της τραγουδίστριας

09:05 29/11
Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις στη Θάσο – Μεγάλες καταστροφές σε Ποταμιά και Παναγία - ΒΙΝΤΕΟ

Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις στη Θάσο – Μεγάλες καταστροφές σε Ποταμιά και Παναγία - ΒΙΝΤΕΟ

11:50 29/11
Νέα στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί

Νέα στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί

08:15 29/11
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

09:00 29/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved