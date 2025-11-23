Eπικίνδυνοι ελιγμοί οδηγού έφεραν χάος στο κέντρο του Ηρακλείου - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, όταν οδηγός ΙΧ φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και «σπινιαρίσματα», με αποτέλεσμα να χάσει πλήρως τον έλεγχο του οχήματός του.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα και ο οδηγός έκανε εντυπωσιακές αλλά επικίνδυνες κινήσεις στη μέση του δρόμου. Ξαφνικά το όχημα στριφογύρισε, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε πλαγίως σε σταθμευμένα μηχανάκια και αυτοκίνητα.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης παρέσυρε και ένα δεύτερο όχημα, το οποίο μετακινήθηκε βίαια και κατέληξε πάνω σε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο, αφήνοντας πίσω του σημαντικές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το χάος της σύγκρουσης: μηχανάκια αναποδογυρισμένα στο οδόστρωμα και οχήματα χτυπημένα.

Δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, όμως η οργή κατοίκων και διερχομένων είναι μεγάλη, καθώς – όπως σχολιάζουν – μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

