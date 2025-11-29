Κακοκαιρία Adel: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από τα έντονα φαινόμενα - Σοβαρά προβλήματα στη Θάσο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Έντονα προβλήματα συνεχίζει να αντιμετωπίζει η χώρα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Adel, με αρκετές περιοχές της Ελλάδας να μετρούν τις ζημιές που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η ξαφνική καταιγίδα που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες στην Αττική, η οποία συνοδεύτηκε με δυνατό αέρα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα σε Κηφισιά, Πειραιά και Κερατσίνι, αλλά και στο Χαλάνδρι και στο κέντρο της Αθήνας.



Η ισχυρή καταιγίδα διήρκησε για περίπου 10 λεπτά ωστόσο στην περιοχή της Κηφισιάς προκάλεσε σημαντικά προβλήματα με πτώσεις δέντρων.

Το τελευταίο 24ωρο (6 το πρωί χθες έως 6 το πρωί σήμερα) η Πυροσβεστική δέχτηκε 127 κλήσεις από διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ ενέργειες έγιναν σε 27 περιπτώσεις για αντλήσεις υδάτων, 49 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και δύο απομακρύνσεις ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στην οδό Κοκκινάκη έπεσε ένας ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης έπεσε ένα πεύκο που βρισκόταν στην αυλή ενός σπιτιού, παρασύροντας ακόμα πυλώνα ρεύματος και προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο. Στο σημείο διακόπηκε η ηλεκτροδότηση με τα αρμόδια συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επίσης, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο.

Το τελευταίο 24ωρο χτυπήθηκε έντονα ξανά η Κέρκυρα και η Λευκάδα με την Πυροσβεστική να δέχεται 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 17 για κοπές. Σε άλλες περιοχές της χώρας η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις από διάφορα σημεία σε μικρότερους όμως αριθμούς.

Ποτάμια οι δρόμοι και στη Θάσο

Σε χειμάρρους μετατράπηκαν και δρόμοι στη Θάσο ενώ αρκετά παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές και στο νησί.

Το πρωινό του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου 2025 ξημέρωσε για τη Θάσο με εικόνες σημαντικών καταστροφών που προκάλεσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία Adel, με τα καιρικά φαινόμενα να μην έχουν ακόμα υποχωρήσει.

Προβλήματα καταγράφονται από την κακοκαιρία και σε περιοχές της Λευκάδας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η μία κλήση διαδέχθηκε την άλλη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας για άντληση υδάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων από αυλές και σπίτια με τα περισσότερα συμβάντα να εντοπίζονται στην περιοχή της Βόνιτσας.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel στη Σαντορίνη το βράδυ της Πέμπτης, με τη σφοδρή βροχόπτωση να πλήττει αρκετές περιοχές του νησιού.

Μεγάλα προβλήματα στα Τζουμέρκα

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έχουν βρεθεί τα Τζουμέρκα, καθώς βροχή μηνών έχει πέσει μέσα σε μία εβδομάδα.

Σημαντικές είναι οι ζημιές στην περιοχή Άγναντα όπου έχουν σημειωθεί σοβαρές κατολισθήσεις εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, με σπίτια του οικισμού να βρίσκονται στον «αέρα».

Στη μέση κόπηκε η γέφυρα «Τρία Ποτάμια» του Ασπροποτάμου με τα μπάζα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά του ποταμού.

Προβλήματα και στη Δωδώνη – Καθίζηση δρόμου πριν το χωριό Άγιος Ανδρέας

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στην ευρύτερη περιοχή της Δωδώνης, λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή τις τελευταίες δέκα ημέρες. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά καταγράφεται στο χωριό Άγιος Ανδρέας, στον δρόμο που το συνδέει με την επαρχιακή οδό Τεργέστης–Σουνίου. Σε μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος σημειώθηκε εκτεταμένη καθίζηση, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου να έχει ουσιαστικά κοπεί.