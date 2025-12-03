Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Αυξάνονται τα τρακτέρ στα μπλόκα - Οι προθέσεις τους - Real.gr

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στήνοντας μπλόκα σε βασικούς οδικούς κόμβους.

Με πρωτεργάτες τους Θεσσαλούς αγρότες, που έχουν κόψει στα δύο την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, ενώ ένταση με την αστυνομία και χρήση χημικών είχαμε στο Κιάτο όπου οι αγρότες έκλεισαν για λίγες ώρες την Ολυμπία οδό.

Σε ότι αφορά τις προθέσεις των αγροτών σχετικά με το μέλλον των κινητοποιήσεων, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 για τους αγρότες της Θεσσαλίας, δύο είναι οι φάσεις του προγραμματισμού τους. Η πρώτη διαρκεί μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, που όπως εκτιμούν οι αγρότες, θα έχουν απλωθεί τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Από εκεί και πέρα, περιμένουν και τις προτάσεις της κυβέρνησης, ενώ την ίδια στιγμή, κλιμακώνουν με δράσεις, είτε μέσα σε πόλεις με συλλαλητήρια, είτε με μπλόκα σε παρακαμπτήριες οδούς.

Εφόσον ολοκληρωθούν αυτά, η πιθανότερη ημερομηνία, που «κλείνει» και η δεύτερη φάση του σχεδιασμού τους, είναι η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Τότε, εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και από εκεί και πέρα τα πάντα παραμένουν ανοιχτά.

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί το Παγκρήτιο συλλαλητήριο με στόχο να κινηθούν προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι για αποκλεισμό. Τη ίδια ημέρα, οι αγοροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, θα κάνουν προσυγκέντρωση στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα πάνε στο αεροδρόμιο των Χανίων, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο. Στην Αθήνα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ανοικτός για συντεταγμένο διάλογο με τους παραγωγούς.

Άνοιξε ο δρόμος στο Καλπάκι

Στο Καλπάκι πριν λίγο, το μπλόκο άνοιξε κανονικά για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Οι αγρότες κράτησαν κλειστό τον δρόμο μέχρι της 22:00, ενώ μετά τις 21:00 θα συνεδριάσει το συντονιστικό τους όργανο για να αποφασιστεί τι θα κάνουν αύριο.

Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Για μια ώρα απέκλεισαν οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κινητοποίηση τους.

Ενισχύθηκε το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας

Από τη Νίκαια της Λάρισας, τα μπλόκα των αγροτών δυναμώνουν, με τα τρακτέρ να αυξάνονται και τη διάθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να παραμένουν στον χώρο να γίνεται ακόμη πιο ισχυρή. Όπως μεταφέρουν, λόγω των καιρικών συνθηκών, μέχρι και την Κυριακή δεν αναμένεται να πραγματοποιήσουν κάποια δράση. Ωστόσο, από την ερχόμενη εβδομάδα εξετάζουν την πραγματοποίηση συλλαλητηρίων στο κέντρο των πόλεων και αποκλεισμών παρακαμπτήριων δρόμων.

Αύριο, στις 13:30, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας θα εκδικαστεί η υπόθεση των δύο συλληφθέντων στα επεισόδια της περασμένης Κυριακής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Ο τρίτος συλληφθείς θα δικαστεί σε τακτική δικάσιμο που θα οριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προμαχώνας: Το μεσημέρι της Πέμπτης η απόφαση για το κλείσιμο του τελωνείου

Μετά από έξι ώρες προσπαθειών, οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία περί τις 18.00.

Το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:00 θα αποφασίσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους στον Προμαχώνα για το ποτέ και τη διάρκεια που θα προχωρούν στο κλείσιμο του τελωνείου.

Αρχικά είχαν αποφασίσει να κλείσουν απόψε Τετάρτη (3/12) συμβολικά το μεθοριακό σταθμό για δύο ώρες, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω οτι πολλά φορτηγά, που είχαν σχηματίσει μια ουρά λόγω της κινητοποίησης βρίσκονταν στο τελωνείο.

Αυτό που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι να προχωράνε στο κλείσιμο του τελωνείου για κάποιες ώρες για τα φορτηγά που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα ενώ υπάρχουν και κάποιοι που θα υποστηρίξουν αύριο το κλείσιμο να γίνεται για όλους.

Στο τελωνείο βρίσκονται πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί της Βουλγαρίας που καλύπτουν την κινητοποίηση των αγροτών.

Στις Σέρρες, ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών και της αστυνομίας, όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν το τελωνείο Προμαχώνα.

Αναλυτικά, οι αγρότες των Σερρών έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας, νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου, με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, ο οδηγός της κλούβας που βρισκόταν σε ένα από τα σημεία όπου έχουν βγει οι αγρότες στον δρόμο, στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

Καρέ καρέ η στιγμή που αστυνομική κλούβα «σπρώχνει» τρακτέρ:

«Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Η κλούβα γύρισε ξαφνικά και έσπρωχνε ένα τρακτέρ» τόνισε ένας από τους αγρότες στην κάμερα του ΑΝΤ1. «Ήμουν δίπλα στο τρακτέρ και με παρέσυρε» δήλωσε από την πλευρά του άλλος αγρότης.

Η ΕΛΑΣ διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για περιστατικό, ούτως ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθη η απόφαση για αυτή την ενέργεια.

Στη Ηλεία έκαψαν μπάλες σανό

Στην Ηλεία, οι αγρότες έβαλαν φωτιά σε μπάλες με σανό, ενώ κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στην άσφαλτο διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους.

