Quantcast
Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών για το Τρένο Πηλίου - Real.gr
real player

Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών για το Τρένο Πηλίου

13:48, 11/12/2025
Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών για το Τρένο Πηλίου

Επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου λόγω της αυξημένης ζήτησης και προς διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 24, 25, 26, 31 Δεκεμβρίου 2025 και 1, 2, 5, 6 Ιανουαρίου 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα ‘Ανω Λεχώνια στις 10:00 και θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην ‘Ανω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr., το 2130121010 (Ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί την σχετική σελίδα της Hellenic Train: https://www.hellenictrain.gr/mia-mythiki-diadromi

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βρήκε τη λαλιά του ο Γ.Ξυλούρης και άρχισε να καταθέτει - «Ανοίξτε τα τηλέφωνα να δείτε πόσες φορές με πήρε η Τυχεροπούλου»

Βρήκε τη λαλιά του ο Γ.Ξυλούρης και άρχισε να καταθέτει - «Ανοίξτε τα τηλέφωνα να δείτε πόσες φορές με πήρε η Τυχεροπούλου»

14:16 11/12
Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

13:10 11/12
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:29 11/12
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09 11/12
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

10:37 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved