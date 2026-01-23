Επίσκεψη του υφυπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από την κακοκαιρία - Real.gr

Αυτοψίες κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ, ενώ τέθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο αποζημιώσεων των πληγέντων.

Τις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας επισκέφθηκε σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στο πλαίσιο των αυτοψιών, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) ο κ. Κατσαφάδος μετέβη στους Δήμους Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό, με τη συμμετοχή Δημάρχων ( Γλυφάδας, Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, Κρωπίου – Μαραθώνος) και εκπροσώπων της Περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης, τέθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα τριών ημερών για την ολοκλήρωση των αυτοψιών σε όλες τις περιοχές. Όπως τονίστηκε, τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται στους δήμους και περιμένουν τον υπεύθυνο να τους υποδείξει τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, οι πολίτες ενημερώνονται για τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών και τα επόμενα βήματα που οδηγούν στην αποκατάσταση και την καταβολή αποζημιώσεων.

Στη σύσκεψη τέθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο αποζημιώσεων των πληγέντων. Ειδικότερα, μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα πρέπει έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση φακέλων των πληγέντων και να έχει ξεκινήσει η αποστολή των φακέλων στις υπηρεσίες του υπουργείου.

Οι δημοτικές αρχές καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πληγέντες δημότες για τη συγκρότηση του φακέλου πληγέντα, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (έντυπα Ε1 και Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και δελτίο αυτοψίας). Στόχος,όπως υπογραμμίστηκε είναι η ταχεία αποστολή των φακέλων στην Κρατική Αρωγή, ώστε έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης για οικοσκευή και βασικές βιοτικές ανάγκες.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η αποζημίωση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ενώ τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής, ο κ. Κατσαφάδος, ως πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), θα συγκαλέσει συνεδρίαση στο τέλος της επόμενης εβδομάδας για την εξέταση των αιτημάτων των πληγέντων Δήμων και της Περιφέρειας, διευκρινίζοντας ότι η ΚΕΚΑ εξετάζει αποκλειστικά έργα αποκατάστασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ