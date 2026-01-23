Επιτέθηκαν με ναυτική φωτοβολίδα σε βενζινάδικο – Θα ανατίναζαν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο - Real.gr

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε προ ημερών σε βενζινάδικο στο Ηράκλειο όταν άγνωστοι δράστες έριξαν ναυτική φωτοβολίδα σε χώρο όπου φυλάσσονταν οι φιάλες υγραερίου.

Ευτυχώς, ένας από τους υπαλλήλους – είχε καθυστερήσει να σχολάσει – με αποτέλεσμα να προλάβει τα χειρότερα και να σβήσει με πυροσβεστήρα την φωτοβολίδα.

«Αν δεν το προλάβαινε θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Πρόκειται για χώρο όπου είχαμε τις φιάλες υγραερίου. Θα είχαν ισοπεδωθεί τα πάντα. Αν πήγαινε και πιο μέσα, εκεί που υπάρχουν τα καύσιμα, τότε θα είχε καταστραφεί όλο το οικοδομικό τετράγωνο», ανέφερε μιλώντας στο patris.gr, ο υπεύθυνος του πρατηρίου.

Τέσσερις οι δράστες που επέβαιναν σε βέσπα και αυτοκίνητο

Τέσσερις είναι οι δράστες σύμφωνα με τα όσα είδε ο υπάλληλος του βενζινάδικου, οι οποίοι έφτασαν με ένα αυτοκίνητο και με μία βέσπα.

«Το βράδυ της περασμένης Τρίτης κλείσαμε το πρατήριο στις 10.30 το βράδυ. Ένας από τους υπαλλήλους μας, είχε καθίσει ένα τέταρτο παραπάνω καθώς είχε παρουσιαστεί ένα πρόβλημα και έπρεπε να το ελέγξει. Όταν έφευγε είδε να σταματάνε έξω από το πρατήριο, στο σημείο που έχουμε τις φιάλες υγραερίου, μία κόκκινη βέσπα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και ένα αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο ακόμα άνθρωποι. Τους βλέπει να λένε κάτι μεταξύ τους κι έπειτα ν’ ανάβουν μία ναυτική φωτοβολίδα και να την πετάνε μέσα στον χώρο που βρίσκονται οι φιάλες υγραερίου», περιέγραψε o υπεύθυνος του πρατηρίου και συνέχισε: «Ο υπάλληλός μας έτρεξε προς το σημείο, πήρε τον πυροσβεστήρα για να προλάβει την έκρηξη καθώς οι φιάλες υγραερίου ήταν γεμάτες. Τότε είδε να φεύγουν σε αντίθετες κατευθύνσεις τα δύο οχήματα, ωστόσο δεν πρόλαβε να πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας».

Ο προβληματισμός με το χαλασμένο καταγραφικό

Έντονο προβληματισμό όμως προκάλεσε στους υπεύθυνους του πρατηρίου υγρών καυσίμων το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα είχε χαλάσει το καταγραφικό της κάμερας κλειστού κυκλώματος με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη επίθεση να μην έχει καταγραφεί.

«Είναι λίγο πονηρό όλο αυτό και ύποπτο γιατί εκείνη την ημέρα μας είχαν χαλάσει οι κάμερες ασφαλείας. Δεν έχει καταγραφεί ποιος το έκανε. Άνοιξα να δω τις κάμερες και είχε χαλάσει το ups του καταγραφικού. Εκείνη την ημέρα οι κάμερες δεν έγραφαν τίποτε. Μας έχει προβληματίσει και προσπαθούμε να δούμε πώς έγινε και χάλασε το καταγραφικό. Είναι πολύ περίεργο», επεσήμανε σχετικά ο υπεύθυνος του πρατηρίου τονίζοντας παράλληλα πως η αστυνομία ψάχνει να βρει αν υπάρχει άλλο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει και τη ναυτική φωτοβολίδα προκειμένου να εξεταστεί και εργαστηριακά ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο αποτύπωμα ή άλλο στοιχείο ώστε να εντοπίσουν τους δράστες.

«Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο γεγονός, μου φαίνεται σαν προειδοποίηση»

Την ανάγκη της άμεσης εξιχνίασης της υπόθεσης, τονίζει ο υπεύθυνος του πρατηρίου, καθώς θέλει να μάθει αν το συγκεκριμένο γεγονός ήταν απλά κάτι το τυχαίο ή αν αποτελεί προειδοποίηση για κάτι.

«Σε αυτό το πρατήριο είμαι υπεύθυνος ένα μήνα. Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν. Αυτή η υπόθεση δεν ξέρω αν είναι κάτι τυχαίο, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με εργαζόμενο στην εταιρία ή να σχετίζεται και με παλαιότερο διαχειριστή», επισημαίνει ο υπεύθυνος του πρατηρίου και συνεχίζει: «Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι κάτι τυχαίο. Μου φαίνεται σαν προειδοποίηση όλο αυτό. Δεν ξέρω όμως για ποιο πράγμα γι’ αυτό και πρέπει να βρεθούν οι δράστες για να μάθουμε. Αν όντως πρόκειται για προειδοποίηση τότε θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο μας προειδοποιούν».