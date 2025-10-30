Επιτέθηκε στον συγκάτοικό του με σφυρί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Του πήρε και δύο τραπεζικές κάρτες - Real.gr

Ανεξέλεγκτη τροπή πήρε ο καβγάς ενός 31χρονου με τον άνδρα που φιλοξενούσε στην οικία του, ηλικίας 70 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης, μετά τον διαπληκτισμό που σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης, χτύπησε τον 70χρονο με σφυρί στο κεφάλι και στο σώμα.

Επιπλέον, αφαίρεσε δύο τραπεζικές κάρτες από τσαντάκι του παθόντα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα rthess.

Ο 70χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα είναι χρήστες ουσιών.

Ο 31χρονος συνελήφθη άμεσα έπειτα από αναζητήσεις. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.