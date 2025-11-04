Επίθεση 38χρονου σε 70χρονη: Εγκλημα έπειτα από 18 αποδράσεις - Real.gr

«Δεν ξέρουμε σε ποιον να κάνουμε μήνυση», δηλώνει στην «R» η κόρη της 70χρονης που χαροπαλεύει μετά την επίθεση δραπέτη ψυχιατρικής δομής.

Των Π. ΣΟΥΡΕΛΗ, ΑΛ. ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάστερ στις αποδράσεις φαίνεται πως είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα για την άγρια επίθεση με πέτρα κατά 70χρονης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άνδρας έχει οδηγηθεί αρκετές φορές σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ωστόσο κατάφερνε κάθε φορά να διαφεύγει, κάτω από τη μύτη των υπευθύνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει αποδράσει 18 φορές, ενώ έχει και «πλούσιο» ποινικό παρελθόν!

Η πρώτη φορά που ο δράστης της Γλυφάδας απασχόλησε τις Αρχές ήταν τον Οκτώβριο του 2011, σε ηλικία 24 ετών. Παρά το γεγονός ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ήταν τότε σαφώς επιεικέστερος από τον σημερινό και οι συλλήψεις ήταν σπάνιες, ο άνδρας συνελήφθη για σοβαρή παράβαση του νόμου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Τον Ιούλιο του 2016 συνελήφθη για δεύτερη φορά, για να εκτελεστεί ερήμην καταδικαστική απόφαση για φθορές ξένης ιδιοκτησίας. Την ίδια περίοδο απέδρασε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

Ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν γνωστός στο προσωπικό του ΨΝΑ καθώς είχε νοσηλευθεί δεκάδες φορές, ενώ άλλες τόσες είχε αποδράσει, όπως συνέβη τον Ιούλιο του 2017. Τον Δεκέμβριο του 2022, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο κατηγορούμενος απέδρασε για ακόμη μία φορά, ωστόσο επέστρεψε μόνος του. Τον Σεπτέμβριο του 2023 απέδρασε ξανά και τότε του προσέδωσαν το προσωνύμιο «πεταλούδας» των ψυχιατρείων, όπως ήταν και το παρατσούκλι του Βαγγέλη Ρωχάμη, ο οποίος το είχε σκάσει έξι φορές από τις φυλακές. Εντοπίστηκε και συνελήφθη τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έξω από εκκλησία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με τις κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης. Ζητούσε χρήματα από τους πιστούς, αλλά έβριζε όποιον δεν του έδινε…

Τον Φεβρουάριο του 2024 «εμπλούτισε» το ποινικό μητρώο του, καθώς συνελήφθη στην προσπάθειά του να κλέψει μια μοτοσικλέτα. Το ίδιο έτος… πρόλαβε να συλληφθεί ακόμη δύο φορές, για κλοπή και οπλοκατοχή (μαχαίρι), αλλά και για ληστεία σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Μαρούσι. Τον Φεβρουάριο του 2025 συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τον Μάιο επειδή εκκρεμούσε ακόμη μια ερήμην καταδικαστική απόφαση οκτώ μηνών. Πέντε ημέρες πριν είχε αποδράσει από το Αιγινήτειο.

Ο άνδρας οδηγείτο συχνά σε ψυχιατρικά νοσοκομεία λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, όμως διέφευγε χωρίς κανείς να τον ελέγχει, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους και να προβαίνει σε νέες έκνομες πράξεις. Η τελευταία από αυτές ήταν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου. Η άτυχη 70χρονη τάιζε γάτες στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ο 38χρονος της επιτέθηκε και τη χτύπησε στο κεφάλι. Ο άνδρας συνελήφθη για πολλοστή φορά, ενώ η γυναίκα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα στο κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε μια φωτογραφία του δράστη. Λίγες ημέρες πριν οι δυο τους είχαν φραστικό επεισόδιο και η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για να καταγράψει το περιστατικό. Οταν ο 38χρονος συνάντησε την ηλικιωμένη μερικά 24ωρα μετά, αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του με μια πέτρα, στέλνοντάς την στην εντατική…

Πλέον, οι συγγενείς της 70χρονης, η οποία βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση, επιθυμούν να κινηθούν νομικά εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι ένας τόσο επικίνδυνος άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ομως, όπως λέει στη Realnews η κόρη του θύματος, λόγω του ασαφούς θεσμικού πλαισίου που αφορά τους ψυχικά ασθενείς, δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι αρμόδιοι ή ποια υπηρεσία δεν έπραξε σωστά τη δουλειά της με αποτέλεσμα ο 38χρονος να μπορέσει να επιτεθεί στη μητέρα της.

«Ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα; Είναι η Αστυνομία, τα ψυχιατρεία ή η Δικαιοσύνη; Εγώ, βέβαια, θα κινηθώ νομικά, γιατί ο άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ πάσχει από μια σοβαρή πάθηση και έχει παρελθόν τέτοιων βίαιων ενεργειών», δηλώνει στην «R» η κόρη της 70χρονης. Το ζήτημα της ευθύνης για περιπτώσεις ψυχικά ασθενών με παραβατικό παρελθόν παραμένει ασαφές, καθώς το «μπαλάκι» μεταφέρεται από το ένα υπουργείο στο άλλο. Η Αστυνομία υποστηρίζει πως ο ρόλος της ολοκληρώνεται με τη σύλληψη. Εάν αποδράσουν, υποχρεούται να τους εντοπίσει και να τους οδηγήσει στα ψυχιατρικά ιδρύματα. Ωστόσο ο εντοπισμός των ατόμων σε περίπτωση απόδρασης αποτελεί δύσκολο έργο, καθώς, όπως και στην περίπτωση της Γλυφάδας, δηλώνουν άστεγοι, με αποτέλεσμα για αρκετό διάστημα να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Ακαταλόγιστο

Οσον αφορά τη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα, διευκρινίζεται πως οι ψυχικά ασθενείς παραβάτες, στους οποίους καταλογίζεται το ακαταλόγιστο κατά την τέλεση της πράξης, κρίνονται ως αθώοι για τις παραβάσεις, αλλά με εντολή εισαγγελέα διατάσσεται η ακούσια νοσηλεία του ατόμου στα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας και όχι σε φυλακές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο ρόλος των ψυχιατρικών ιδρυμάτων είναι να θεραπεύσουν τον ασθενή και όχι να τον φυλακίσουν. «Τα νοσοκομεία δεν είναι ούτε φυλακές ούτε κρατητήρια. Είναι ανοιχτοί χώροι νοσηλείας. Οι ψυχικά ασθενείς, είτε εκούσιοι είτε ακούσιοι, είναι ελεύθεροι στο νοσοκομείο. Στους ακούσιους ασθενείς εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι, όχι φύλαξης. Η νοσηλεία είναι μεν ανοιχτή, αλλά ο ασθενής αυτός για να βγει απαιτείται δικαστική απόφαση. Το πρόβλημα, λοιπόν, με τους ψυχικά ασθενείς είναι ότι δεν υπάρχει κοινοτική ιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη, προκειμένου να παρακολουθούνται όταν βγαίνουν από το νοσοκομείο». Μεταξύ των υπουργείων Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις επικρατεί ασάφεια αρμοδιοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί ασθενείς με βαρύ ποινικό παρελθόν κυκλοφορούν ελεύθεροι, χωρίς επιτήρηση και χωρίς να λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή τους. Η απουσία ελέγχου δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια πολιτών και ασθενών.

Αιματηρές επιθέσεις

Η περίπτωση της Γλυφάδας ήταν, μέσα σε δύο μήνες, η τρίτη σοβαρή επίθεση ψυχικά ασθενούς που νοσηλευόταν και επιτέθηκε αναίτια σε πολίτη.

Στις 22 Αυγούστου του 2025, ένας 40χρονος μαχαίρωσε επανειλημμένα και σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Η Εισαγγελία είχε διατάξει δύο μήνες πριν τη μεταφορά του σε ψυχιατρική δομή, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας που είχε διαπράξει. Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν γνώριμος των Αρχών από το 2013, καθώς είχε συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές για πλαστογραφία και ναρκωτικά, ενώ είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με την Αστυνομία, νοσηλεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο ψυχιατρικό ίδρυμα, επέστρεψε όμως σπίτι του λίγες ημέρες αργότερα και σκότωσε τη σύζυγό του, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια επεισοδίου ζήλιας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ένας 50χρονος κατάφερε να αποδράσει από το ψυχιατρικό ίδρυμα στο οποίο νοσηλευόταν. Εναν μήνα μετά και ενώ όλο το διάστημα κυκλοφορούσε ελεύθερος, σε τυχαίο έλεγχο της Αστυνομίας έβγαλε ένα μαχαίρι και τους επιτέθηκε, προσπαθώντας να τους σκοτώσει. Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκε ένας από τους αστυνομικούς στο χέρι, ενώ ο συνάδελφός του, για να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει, τον πυροβόλησε στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος αναμένεται να επιστρέψει στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο οποίο νοσηλευόταν.