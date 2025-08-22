Επίθεση σε δύο νεαρούς τουρίστες από έξι αγνώστους έξω από μπαρ στη Ρόδο - Real.gr

Νέο περιστατικό βίας και εγκληματικότητας καταγράφηκε στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου 2025 έξι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς τουρίστες έξω από γνωστό μπαρ της περιοχής, σύμφωνα με την dimokratiki.gr.

Οι δράστες, μετά από προηγούμενο διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν 25χρονο Ελβετό αφαιρώντας από την κατοχή του χρήματα, κάρτες, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε και στον φίλο του, 25χρονο Αυστριακό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περί τη 01:00 στην οδό Ερμού στο Φαληράκι, έξω από μπαρ. Ο 25χρονος Ελβετός, που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των έξι ατόμων. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του αφαιρέσουν την τσάντα που κρατούσε.

Στο εσωτερικό της τσάντας υπήρχαν χρήματα, τραπεζικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά, καθώς και ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα υγείας και κλειδί ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

Η βία δεν περιορίστηκε μόνο στον πρώτο τουρίστα. Ένας από τους δράστες κινήθηκε στη συνέχεια προς τον 25χρονο Αυστριακό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του. Χωρίς καμία πρόκληση, του κατάφερε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο και ένα στον σβέρκο, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να δεχθεί σωματική κακοποίηση, χωρίς ωστόσο να του αφαιρεθούν αντικείμενα.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι αγνώστων για παράβαση του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας.