Επιβάτες κατέβηκαν από συρμό του ΗΣΑΠ λόγω έντονης μυρωδιάς - Real.gr

Βρέθηκε πλαστική σακούλα στον κινητήρα μετά τον έλεγχο.

Το απόγευμα του Σαββάτου, έντονη ανησυχία επικράτησε μεταξύ των επιβατών της Γραμμής 1 του Μετρό με κατεύθυνση τον Πειραιά, όταν στον σταθμό Μοναστηράκι λόγω έντονης μυρωδιάς, χρειάστηκε να αποβιβαστούν.

Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».