Quantcast
Επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου - Real.gr
real player

Επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου

15:15, 22/12/2025
Επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου

Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στο Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, συνεργεία καθαρισμού πήγαν να κάνουν εργασίες στις φοιτητικές εστίες ωστόσο συνάντησαν αντίδραση από ομάδα φοιτητών που πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.

Λόγω της κατάστασης ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά οι προγραμματισμένες εργασίες. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 προσαγωγές από το σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved