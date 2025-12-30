«Ερχεται μία ολόκληρη κερκίδα προς το ρινγκ...»: Ο kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς περιγράφει την άγρια επίθεση που δέχθηκε στη Σερβία - Real.gr

Ο Γιάννης Τσουκαλάς έχει μόλις αναδειχθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο kick boxing σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του και επιστρέφει στη γωνία του για να πανηγυρίσει με τον προπονητή και τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Τα όσα ακολούθησαν καταγράφονται από κάμερες και κάνουν τον γύρο του κόσμου. Το ρινγκ μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, με τον Έλληνα πρωταθλητή να πέφτει θύμα οπαδικής βίας.

Η ανάλυση της εικόνας σε συνδυασμό με τις περιγραφές του Γιάννη Τσουκαλά εξηγούν τις εικόνες μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Είναι οι εικόνες που φαίνονται και στο βίντεο. Γενικότερα τώρα αυτό ήταν μία ομάδα συνδεσμίτες, οπαδικοί. Εγώ είχα ψυλλιαστεί από πριν λίγο όλη την κατάσταση. Δεν φανταζόμουν κάτι τόσο μεγάλο», ανέφερε αρχικά ο kickboxer, Γιάννης Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega και το Live News.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς θυμάται το κάθε δευτερόλεπτο από τα όσα έγιναν.

Απέφυγε όπως λέει να πανηγυρίσει, αν και για τον ίδιο ήταν η σημαντικότερη επιτυχία της καριέρας του.

«Εγώ πήγα κιόλας στη γωνία μου στην αρχή χωρίς να πανηγυρίσω που για μένα αυτό ήταν μία μεγάλη στιγμή, δηλαδή μου κόψανε και αυτή την χαρά να μην αντιδράσω όπως θα ήθελα. Εγώ έβλεπα ότι γενικότερα μετά επικρατούσε χάος, έκανα έτσι και τύπου σαν νόημα ότι «κατέβασέ με να μην προκαλέσουμε παραπάνω». Και με το που με κατεβάζει και λέω κάτσε να δείξω ως ένδειξη σεβασμού, να σκύψω, «respect», σεβασμός να πούμε, έρχεται μία ολόκληρη κερκίδα προς το ρινγκ. Ήταν 60-70 άτομα σίγουρα», είπε.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τον αδερφό του αντιπάλου του. Ο ίδιος εκείνα τα δευτερόλεπτα έβλεπε τους κόπους κ τις προσπάθειες ετών να ανταμείβονται.

«Με χτύπησε, ξάπλωσα κάτω για να προστατευτώ και άρχισαν 20-30, δεν καταλάβαινα γύρω μου τι γίνεται. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι με τα γάντια, φόραγα ευτυχώς και τα γάντια και ήταν πιο μαλακό, γιατί ένιωθα ότι με πατάνε. Ένιωθα το γάντι να βουλιάζει προς το κεφάλι μου», είπε στην συνέχεια ο Γιάννης Τσουκαλάς.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν χειρότερη κατάληξη μετά την εισβολή των οπαδών.

Και είπε: «Μου ερχόταν από παντού, 360 μοίρες, παντού, παντού. Δεν καταλάβαινα. Στην πλάτη, στα πόδια. Ήμουν ξυπόλυτος και με πατάγανε κιόλας. και ήμουν προς τη μέση του ρινγκ στην αρχή, οπότε είχαν ανέβει από λες τις μεριές».

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις και κατόπιν επέστρεψε στην Ελλάδα.

«Γενικότερα εγώ δεν έβλεπα τίποτα εκείνη την στιγμή. δεν ήξερα αν είναι πέντε άτομα, αν είναι 100 άτομα, ένιωσα ότι απλά μου έρχονται από παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.