Έρχεται τσουχτερό κρύο και χιόνια - Χάρτες με την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες - Ο καιρός την Πρωτοχρονιά - Τι θα γίνει στην Αττική - Real.gr

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά:

– Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

– Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

– Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

– Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

– Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

*Επισημαίνεται ότι η χρονική περίοδος από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα (χαμηλή προγνωσιμότητα) για τη χώρα μας. Με απλά λόγια, μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αερίων μαζών όσο και στα φαινόμενα (βροχή ή χιόνι), όπως αποτυπώνεται και στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) των μεγαλύτερων παγκόσμιων προγνωστικών κέντρων.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

Σε αναρτήσεις του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει έναν καιρό «λιτό και χειμωνιάτικο», με λίγες νεφώσεις, καθαρή ατμόσφαιρα και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, διατηρώντας το ψύχος.

Τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, παγετός θα σημειωθεί σε πολλά ηπειρωτικά τμήματα, κυρίως στα βόρεια.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου 4 έως 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή. Πρόκειται, ωστόσο, για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, χωρίς ακραία φαινόμενα που θα δημιουργούσαν γενικευμένα προβλήματα.

«Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς καιρικά προβλήματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις εορταστικές δραστηριότητες.

Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά.

Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναλύει αναλυτικά τις περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις γύρω από την αλλαγή του χρόνου.

Για την Αττική, αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων υπάρχει το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων, με ενδεχόμενο τοπικής πτώσης του υψομέτρου χιονόπτωσης ακόμη και στα 250–300 μέτρα στα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ασθενή έως μέτρια φαινόμενα και όχι για γενικευμένες χιονοστρώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τμήματα της κεντροανατολικής Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, της βόρειας Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, όπως στη Σκύρο, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.