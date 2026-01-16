Ερέτρια: «Τραύλιζε, τον είχαν σακατέψει» - Σοκάρουν περιγραφές για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου - Real.gr

Βίντεο λίγο πριν από την επίθεση.

Ένα ακόμη επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, αυτό που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Ερέτρια, προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η βαρβαρότητά του ήταν τέτοια που οδήγησε έναν 16χρονο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με κάταγμα στη γνάθο, υνελήφθησαν έξι άτομα για τον ξυλοδαρμό, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.

Το Star δημοσιοποίησε βίντεο λίγο πριν από την επίθεση. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ο 16χρονος να περπατά αμέριμνος με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο, με τους ανήλικους πάνω σε πατίνια να τους ακολουθούν και να τρέχουν για να τον προλάβουν.

Λίγα μέτρα παρακάτω, το θύμα δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των έξι μαθητών. Το θύμα της επίθεσης ήταν στο έδαφος γεμάτο αίματα και με σπασμένο σαγόνι, εκλιπαρώντας για βοήθεια.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Star την κατάσταση του παιδιού μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του: «Ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα και τραύλιζε. Το είχαν σακατέψει με λίγα λόγια».

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ περαστικοί προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον 16χρονο. «Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί», είπε μία γυναίκα, χαρακτηρίζοντας τους ανήλικους «συμμορία».