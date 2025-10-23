Έρευνα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι - Real.gr

Απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Η 16χρονη έχασε την ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές η 16χρονη διασκέδαζε εντός του καταστήματος, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου και κατάρρευσε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Για την ανήλικη, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στη 1:50 π.μ. της Κυριακής και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όταν έφθασε το ασθενοφόρο στο σημείο είχε ήδη υποστεί καρδιακή ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, δεν επανήλθε και στον Ευαγγελισμό οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη λίγες ώρες αργότερα στο ΑΤ Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά με την τραγωδία και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι Αρχές μετέβησαν στο νυχτερινό κέντρο, προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των ποτών του καταστήματος, τα οποία έχουν σταλεί για αναλύσεις στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρει το MEGA, η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν πως την ίδια ημέρα το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήσεις για τρία περιστατικά μέθης στην ίδια οδό.