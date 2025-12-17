Ερευνα MRB: Τι απαντούν οι πολίτες για την ακρίβεια - Real.gr

Τι λένε για το οικογενειακό εισόδημα. Ποιες κατηγορίες εξόδων αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στο ερώτημα «ποια από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων του νοικοκυριού αποτελούν για εσάς το μεγαλύτερο πρόβλημα» οι πολίτες απαντούν η ενέργεια 69.4 %, τα καθημερινά έξοδα 67%.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 64.9% απαντά ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».

Επίσης, το 74.3 % απαντά ότι «έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της ακρίβειας και έχουμε πλέον σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας για την ακρίβεια:

6Β. ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΚΡΙΒΕΙΑ)