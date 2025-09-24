Έρευνα του Λιμενικού μετά από καταγγελία για επίθεση στον στολίσκο για τη Γάζα νότια της Κρήτης - Real.gr

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης, έπειτα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla» του στόλου για τη Γάζα για επίθεση σε σκάφος της ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα.

Η ανάρτηση της σελίδας March to Gaza Greece:

Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

«Δεχθήκαμε επίθεση σε διεθνή χωρικά ύδατα νότια της Κρήτης», λέει ο Glοbal Sumud Flottilla

Σε ανακοίνωσή του, ο Global Sumud Flottilla, ο στολίσκος που προσπαθεί να διασπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό για να μεταφέρει δια θαλάσσης βοήθεια στη Γάζα, υπογράμμισε ότι «τα πλοία του δέχθηκαν επίθεση με drones σε διεθνή χωρικά ύδατα νότια της Κρητης» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Ο στολίσκος πρόσθεσε οτι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές τρία σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση (του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Η ανθρωπιστική αποστολή ζήτησε διεθνείς παρατηρητές και ένοπλη συνοδεία μέχρι την Γάζα.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σχετικά ότι «το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όσων Ιταλών πολιτών επιβαίνουν στα πλοία» και πρόσθεσε ότι «κάθε επιχείρηση σε διεθνή χωρικά υδατα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Πήγες του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση της Ρώμης είναι σε στενή επαφή με τον ΟΗΕ κσι οτι θα προσφέρει όλη την δυνατή προστασία στους πολίτες της.