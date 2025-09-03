Έργα ύψους 6.000.000 ευρώ σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής - Real.gr

Κατά 69,0% αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου Χαλκιδικής ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έργα ύψους περίπου 6.000.000 ευρώ τα οποία αφορούν την ανακαίνιση και επέκταση διαφόρων τμημάτων, την ενεργειακή κάλυψη του νοσοκομείου και την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Τα παραπάνω ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής . Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, αλλά και για τα έργα και τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Χαλκιδικής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ενίσχυση της στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Υγείας τόνισε:

«Η Χαλκιδική, ως περιοχή με αυξημένες ανάγκες λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της τουριστικής της δραστηριότητας, χρειάζεται ένα ισχυρό νοσοκομείο. Για αυτό και έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά 69,0%. Παράλληλα, στο νοσοκομείο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ύψους σχεδόν 6.000.000 ευρώ, όπως η ανακαίνιση και επέκταση διαφόρων τμημάτων, η ενεργειακή κάλυψη του νοσοκομείου και η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αναφορικά με το ΕΚΑΒ, από τις 3 βάσεις ΕΚΑΒ που υπήρχαν, τις έχουμε αυξήσει σε 7, ώστε να καλύπτεται όλη η Χαλκιδική με ασθενοφόρο, ενώ για πρώτη φορά επιχειρούν κατά μέσο όρο 13-14 ασθενοφόρα ανά βάρδια, 3-4 μηχανές ταχείας επέμβασης. Με την παρουσία μας εδώ, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την περιφέρεια. Στόχος μας είναι όλοι οι πολίτες, όπου κι αν κατοικούν, να έχουν πρόσβαση σε ισότιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας».

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διαρκούς αξιολόγησης και ενίσχυσης των νοσοκομείων της χώρας, με στόχο την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και ανθρωποκεντρικού Εθνικού Συστήματος Υγείας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ