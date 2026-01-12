Έριξε χαλάζι στο Ηράκλειο – Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού - Real.gr

Χειμωνιάτικο είναι το σημερινό σκηνικό καιρού στο Ηράκλειο με τα πάντα να αρχίζουν να ντύνονται στα… λευκά.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί άνοιξαν οι… ουρανοί και άρχισε μία έντονη χαλαζόπτωση που είχε αρκετή διάρκεια.

Μάλιστα, δρόμοι, αυτοκίνητα και περβάζια σπιτιών «άσπρισαν», όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες του patris.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε όλη σχεδόν την Κρήτη ενώ προβλέπονται και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει ήδη σημαντική πτώση ενώ όπως αναφέρει η ΕΜΥ δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου