Ερμιόνη: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Γυμνάσιο - Τι λέει ο δήμαρχος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε προληπτικό κλείσιμο Γυμνασίου προχώρησε ο Δήμος Ερμιονίδας σήμερα έπειτα από αυξημένο αριθμό μαθητών που παρουσίασαν συμπτώματα πιθανής ιογενούς γαστρεντερίτιδας.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία της μαθητικής κοινότητας και ο περιορισμός τυχόν περαιτέρω μετάδοσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν σε αρκετούς μαθητές κινητοποίησαν άμεσα τις δημοτικές και υγειονομικές αρχές, αναφέρει το anagnostis.

Ο δήμαρχος Γιάννης Γεωργόπουλος μίλησε στο ERTnews για το περιστατικό:

«Χθες το βράδυ ενημερώθηκα ότι κάποια παιδιά είχαν πόνο στο στομάχι, εμετούς, διάρροια και μερικά από αυτά είχαν και πυρετό και κάποια από αυτά τα παιδιά πήγαν στο κέντρο υγείας.

Αμέσως επικοινώνησα με τον διευθυντή του σχολείου, με τον διευθυντή του κέντρου υγείας, με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αργολίδας για να δούμε για το θέμα και συγκλίναμε όλοι να κλείσει σήμερα το σχολείο προληπτικά ενδεχομένως και αύριο γιατί η πιθανότητα είναι να είναι ιογενής γαστρεντερίτιδα και κολλάει πάρα πολύ γρήγορα στα παιδάκια.

Είπαμε να το κλείσουμε να γίνει και μια απολύμανση στο σχολείο σήμερα, ούτως ώστε εκμεταλλευόμενοι και το Σαββατοκύριακο, για ένα τετραήμερο να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης από το ένα παιδάκι στο άλλο», ανέφερε ο κ Γεωργόπουλος.

Ο δήμαρχος είπε πως η κατάσταση υγείας των μαθητών είναι καλή και ότι δυο-τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο στην Κόρινθο, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Ερωτηθείς πώς ο ιός βρήκε πρόσφορο έδαφος να μεταδοθεί από τον έναν μαθητή στον άλλο, με αποτέλεσμα να νοσήσουν περίπου 30 μαθητές, ο δήμαρχος αρκέστηκε να πει πώς δεν έπαιξε ρόλο στη μετάδοση η πρόσφατη εκδρομή που είχε κάνει το σχολείο μιας και κάποιοι από τους μαθητές που δεν πήγαν στην εκδρομή εμφάνισαν επίσης συμπτώματα.

Παράλληλα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να επιληφθεί άμεσα της κατάστασης, προχωρώντας στους απαραίτητους ελέγχους και δίνοντας αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση του περιστατικού. Η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων θεωρείται καθοριστική για την ασφάλεια των μαθητών και την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Το προληπτικό αυτό μέτρο κρίνεται από τον Δήμο Ερμιονίδας ως απαραίτητο μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την αιτία των συμπτωμάτων και να διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν μετά την αξιολόγηση της κατάστασης από τον ΕΟΔΥ και τις υγειονομικές αρχές.