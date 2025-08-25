Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητο - Real.gr

Απίστευτο περιστατικό συνέβη σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας, όπου συνελήφθη ένας 81χρονος, για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί του Τμήματος Ερμιονίδας, συνέλαβαν 81χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Την προανάκριση αυτής της τραγικής υπόθεσης, διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.