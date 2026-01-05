ΕΣΗΕΑ για Γιώργο Παπαδάκη: Η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη - Real.gr

«Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση» τονίζει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωση, που εξέδωσε σήμερα με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. «Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ έχει ως εξής:

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση. Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».