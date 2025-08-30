Έσπαγε παγκάρια σε εκκλησίες – Χειροπέδες σε 40χρονο στο Ηράκλειο - Real.gr

Συνελήφθη χθες 40χρονος ημεδαπός για κλοπή σε ναούς στο Ηράκλειο από όπου φέρεται ότι αφαίρεσε χρήματα και ότι προκάλεσε φθορές.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Ο συλληφθείς φέρεται ότι στις 28 Αυγούστου πορκάλεσε φθορές και διέρρηξε δύο ναούς σε περιοχές του Δήμου Γόρτυνας και αφαίρεσε από τον ένα, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστική βαλίτσα περιέχουσα διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα μεταλλικό παγκάρι, ένα ξύλινο συρτάρι και κέρματα συνολικής αξίας 203,14 ευρώ. Τα αφαιρεθέντα αποδόθηκαν στον εφημέριο του ναού ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.