Έσπασε αγωγός ύδρευσης στη Μάνδρα - Έκτακτη διακοπή υδροδότησης - Real.gr

Έσπασε αγωγός ύδρευσης στη Μάνδρα – Έκτακτη διακοπή υδροδότησης

12:58, 05/12/2025
Τα προβλήματα συνεχίζονται στη Μάνδρα, καθώς έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει: «Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα, προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, από τις 11:30 μέχρι νεοτέρας».

Από τον δήμο επισημαίνουν πως η διακοπή θα έχει επίπτωση κυρίως στην κεντρική αγορά Μάνδρας και η ανακοίνωση προσθέτει: «Τα τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη φτάσει στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και εργάζονται με στόχο την ταχεία επαναφορά της παροχής νερού.

Ζητείται από τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο δήμος ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης».

