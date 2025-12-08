Quantcast
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Real.gr
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20, 08/12/2025
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα η Έλενα Παπαρίζου, καθώς μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece» αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, MINOS EMI:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

