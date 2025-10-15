Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο - Real.gr

Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε εσπευσμένα μετά τα μεσάνυχτα ο Πάνος Ρούτσι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει από την περιοχή του Συντάγματος όπου βρισκόταν καθώς είχε λιποθυμικό επεισόδιο και υπερτασική κρίση.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έως τώρα δεν έχουν κάτι δείξει κάτι ανησυχητικό.