Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας: Στρατηγική συμμετοχή στο European Security Program της Microsoft - Real.gr

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της εθνικής και ευρωπαϊκής ψηφιακής ασφάλειας, υποστηρίζοντας τη συλλογική «ασπίδα προστασίας», συμμετέχει στο European Security Program της Microsoft.

Η Αρχή συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό με σκοπό να ανταλλάσσει τεχνογνωσία και κρίσιμες πληροφορίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους, για την έγκαιρη ανίχνευση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κυβερνοαπειλών, συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό στη συλλογική πρόληψη.

«Συμμετέχουμε ενεργά, τηρώντας όλα τα πρότυπα εμπιστευτικότητας και υπεύθυνης διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων στο European Security Program της Microsoft, αξιολογώντας ως ύψιστης προτεραιότητας τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφορίας και εμπειρίας με τους ευρωπαίους εταίρους μας και τους υπόλοιπους φορείς, για την από κοινού συστράτευση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων κυβερνοαπειλών» δήλωσε ο Υποδιοικητής της ΕΑΚ Ιωάννης Παυλόσογλου, χαρακτηρίζοντας καίριο ανάχωμα στο κυβερνοέγκλημα την από κοινού συνεκτική πολιτική στην ψηφιακή άμυνα.

«Σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται ταχύτερα από τα σύνορα ή τις δομές των οργανισμών, το European Security Program μετατρέπει την έγκαιρη πληροφόρηση σε συλλογική κυβερνοανθεκτικότητα. Μέσα από πρόσβαση σε παγκόσμια τεχνογνωσία και ανάλυση απειλών, ενισχύει την προληπτική προστασία, τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων και τη συντονισμένη αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία και την εμπιστευτικότητα» συμπλήρωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κ. Γιάννα Ανδρονοπούλου.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη δυνατότητα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας να λαμβάνει έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με νέες και εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές, δράσεις κυβερνοεγκλήματος, επιθέσεις παραπληροφόρησης, κρίσιμες ευαλωτότητες και σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης για το τοπίο των απειλών.

Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του European Security Program αντιμετωπίζονται ως απολύτως εμπιστευτικές και προστατεύονται μέσω αυστηρών μηχανισμών ασφάλειας, διασφαλίζοντας την υπεύθυνη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται νομικές ή οικονομικές δεσμεύσεις και επιτρέπει αποχώρηση οποιαδήποτε στιγμή, διατηρώντας την πλήρη θεσμική της αυτονομία.