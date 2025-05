«Εθνική η αποστολή του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου» - Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε παρουσία πλήθους κόσμου στο Μουσείο Μπενάκη - Real.gr

Στο Μουσείο Μπενάκη και με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημοσιογραφίας, αλλά και πλήθους κόσμου που σημείωσε το αδιαχώρητο, παρουσιάστηκε στις 29 Απριλίου το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», που για δεύτερη χρονιά θα πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη, με θέμα αυτή τη φορά τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης παρουσιάστηκε και ο συλλογικός τόμος με τα πρακτικά της περυσινής διοργάνωσης «Η διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Τα πρακτικά της Βοστώνης».

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Μουσείου Μπενάκη στη Βασιλίσσης Σοφίας, μίλησαν οι κ.κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, π. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γιάννης Λοβέρδος, Υφυπουργός Εξωτερικών, Άννα Μπατιστάτου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Ιατρικής και ο κ. Γιάννης Μπέζος, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Το καλωσόρισμα έκανε ο Δρ. Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Ιωάννης Ιωσήφ Πλακιωτάκης, Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής Λασιθίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος (βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός), η κ. Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, η κ. Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πολυτεχνείου, Μέλος Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η κ. Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η κ. Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, Πρέσβης εκ Προσωπικοτήτων, π. Πρέσβης της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Πρόεδρος «Καλλιπάτειρας». Για το συλλογικό έργο «Η διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς. Τα πρακτικά της Βοστώνης» μίλησαν οι επιμελητές του τόμου κ.κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου και Νίκος Μαθιουδάκης, Μεταδιδάκτωρ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανει ο Δρ. Κώστας Λασκαράτος, Δημοσιογράφος – Διευθυντής Τετράδια Πολιτισμού.

Βραβεύσεις

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου τίμησε για την συνεισφορά και το έργο τους στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού την κ. Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center και τον κ. Γιώργο Μ. Καντώνη, π. Πρόεδρο του Hellenic College Holy Cross. Από την πλευρά του Maliotis Cultural Center, η κ. Χρυσούλα Κουρκουντή τίμησε για την προσφορά τους στον ελληνικό πολιτισμό το Μουσείο Μπενάκη στο πρόσωπο των διευθυντών κ.κ. Γιώργη Μαγγίνη και Νίκο Τριβουλίδη και την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύτρια διευθύντρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στην ομιλία της η διευθύντρια του προγράμματος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς το πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος ως Πρόεδρος της Βουλής έθεσε πριν λίγους μήνες το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Η κ. Τσιτσανούδη Μαλλίδη εξέφρασε επίσης θερμές ευχαριστίες εξέφρασε και προς το πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Νικήτα Πλακιωτάκη, που μαζί με τους βουλευτές κ.κ. Στυλιανό Πέτσα και Νίνα Κασιμάτη, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δια ζώσης στη Βοστώνη. Εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράστηκαν και προς το πρόσωπο του π. Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ο οποίος επί της Προεδρίας του, είχε θέσει υπό την αιγίδα του τις προηγούμενες διοργανώσεις του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου. Ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα «Ρόδο Αμάραντο», στο πλαίσιο του έτους Μίκη Θεοδωράκη από τους κ.κ. Άννα Μπιθικώτση και Σωτήρη Δογάνη. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με λιτή δεξίωση στο εστιατόριο του Μουσείου.

Το πρόγραμμα της Βοστώνης

Δημοσιογράφοι από 50 και πλέον μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς, πανεπιστημιακοί ερευνητές από δεκάδες Πανεπιστήμια από όλη την υφήλιο και κορυφαίοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι, πρόκειται να δώσουν το «παρών» στις εργασίες του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» από 24-29 Μαΐου στo Maliotis Cultural Center of Holy Cross στη Βοστώνη. Η διοργάνωση φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο: «Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό». Το πρόγραμμα, το οποίο θα προσφερθεί δωρεάν, θα εστιάσει στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και την προσφορά τους στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και πρόκειται να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ομογενειακό φόρουμ των ΜΜΕ, δεδομένου ότι θα συμμετέχουν ιδιοκτήτες, διευθυντές και εκπρόσωποι εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ενημερωτικών ιστοσελίδων από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία. Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θα φιλοξενήσει επίσης έκθεση σκίτσων 3 διακεκριμένων Ελλήνων σκιτσογράφων, των Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη, Στάθη Σταυρόπουλου, μια ελληνική «νηοπομπή» που θα ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να απευθυνθεί στη διασπορά.

Το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross της Βοστώνης και με τη συμμετοχή του Τμήματος Ελληνικής Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Greek Applied Linguistics Association, του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, της Study in Greece, του Center for Hellenic Studies του University of Chicago, της Fondazione Vexillum και της Hellenic Association of Political Scientists. Θα πραγματοποιηθεί στο Maliotis Cultural Center στο Brookline και θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό (2024-2027).

Παρουσίες

Την εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου στο Μουσείο Μπενάκη τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Τηλέμαχος Σταμκόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Θεολόγος Αλεξανδράκης, διευθυντής Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερωνύμου, ο βουλευτής και πρώην υπουργός κ. Στυλιανός Πέτσας, ο αδελφός του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Παύλος Λαμπρινιάδης με τη σύζυγό του, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή κ. Ξένη Δημητρίου, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Νίκος Κωνσταντέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές κ.κ. Γιώργος Χρούσος και Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, η πρώην Πρύτανης του Χαροκοπείου, Καθηγήτρια κ. Μάρα Νικολαΐδου, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της STUDY IN GREECE, Καθηγητής κ. Χρήστος Μιχαλακέλης, ο πρόεδρος του Κολλεγίου Αθηνών κ. Αλέξης Φυλακτόπουλος, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου κ.κ. Δημοσθένης Μπούρος, Νεκταρία Ζαγοριανάκου, Χρήστος Γιαπιτζάκης, Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Πολυξένη Παγγέ, οι ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών κ.κ. Γ. Κατσούδα και Στ. Μπέης, η Πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού κ. Ρούλα Σκουρογιάννη, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων κ. Γιώργος Τσιπριάνης, οι σκιτσογράφοι κ.κ. Ηλίας Μακρής και Ανδρέας Πετρουλάκης, ο Διευθυντής Ελληνικής Σύνταξης Deutsche Welle (2001-2024), Senior Editor, κ. Σπύρος Μοσκόβου, ο δρ. Κωνσταντίνος Πάντος Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, ο Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center, Αντιπρόεδρος World Society of Cardiovascular & Thoracic Surgeons κ. Σωτήρης Πράπας, ο πρ. πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών κ. Πάνος Σόμπολος, ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ηπείρου κ. Παναγ. Τζόκας, ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μπεχλιβάνος, η Digital Marketing Executive του CNN Greece κ. Ευφροσύνη Χαλόφτη, η επικοινωνιολόγος κ. Βίκυ Μπαφατάκη, οι νομικοί κ.κ. Ερρίκος Αθανασίου και Λεωνίδας Θεοδώρου, ο δρ. Δημήτρης Καραθανάσης, η δρ. Αγγελική Μαστρομιχαλάκη από τα Ellinopoula, στελέχη του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η κ. Στέλλα Μπομποτσιάρη από το Greek on line School, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές κ.ά.