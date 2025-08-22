Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας: Ετρεχε με 198 χλμ./ώρα - Real.gr

Με ταχύτητα 198 χλμ./ώρα έπιασε να κινείται στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ένα αυτοκίνητο το ραντάρ της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το βράδυ της Πέμπτης.

Οπως αναφέρει το Lamianow.gr στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας 33χρονος Έλληνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, την υπόθεση χειρίστηκε ο ίδιος ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας. μαζί με έναν αξιωματικό και δύο αστυνομικούς

Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.