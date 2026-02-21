Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ήπειρο και Θράκη - Real.gr

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα ‘Αρτας το προαναφερόμενο διήμερο – έως σήμερα το απόγευμα -, έφτασε τα 82 mm.

Ο χάρτης δείχνει το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής για χθες Παρασκευή έως τις απογευματινές ώρες σήμερα (Σάββατο 21/2), όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.