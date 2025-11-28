Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: «Πνίγηκαν» τα Τζουμέρκα - Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής δέχτηκαν σε τρεις μέρες - Real.gr

Όπως επισημαίνεται από το ΕΑΑ οι βροχοπτώσεις ήταν επίμονες και κατά τόπους ισχυρές και επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ