Meteo: Σε ποια περιοχή καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr
Meteo: Σε ποια περιοχή καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – ΧΑΡΤΗΣ

20:11, 10/11/2025
Meteo: Σε ποια περιοχή καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής – ΧΑΡΤΗΣ

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Στη δεύτερη θέση το Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm.

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm, ενώ ακολουθεί η Πετάλεια Κέρκυρας με 93,8 mm.

 

