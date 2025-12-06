Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο ύψος βροχής - Real.gr

Quantcast
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο ύψος βροχής
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο ύψος βροχής

13:15, 06/12/2025
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής κατέγραψαν πέντε περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Βλυχάδα Αττικής, από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του ΕΑΑ/ ΜΕΤΕΟ πέντε σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής, ενώ το μεγαλύτερο ύψος σημειώθηκε στο Νεοχώρι Χαλκιδικής (278 χιλιοστά).

Επιπλέον, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.

O χάρτης με τον συνολικό υετό 3 ημερών ( 4/12-6/12 έως τις 9.00) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

 

