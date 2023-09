Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Στις 29 Σεπτεμβρίου η «Βραδιά του Ερευνητή»

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνει, για δέκατη συνεχή χρονιά, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, τη «Βραδιά του Ερευνητή» για όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Αττικής.

Από τις 17:00 έως τις 22:00, στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ του συγκροτήματος Πατησίων, οι επισκέπτες του, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της γνώσης μέσα από καινοτόμα επιστημονικά έργα, να γνωρίσουν από κοντά τους ερευνητές τους, αλλά και να συμμετάσχουν σε πλήθος πρωτότυπων δράσεων.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» του ΕΜΠ στοχεύει στην ανάδειξη της ουσιαστικής συμβολής της πανεπιστημιακής έρευνας και του επιστημονικού δυναμικού στην ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, η διεξαγωγή της εκδήλωσης συνδέεται άρρηκτα με την αξιοποίηση του Πολυτεχνείου Πατησίων για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, ως κόμβου διασύνδεσης του ΕΜΠ με την κοινωνία.

Η έναρξη της επίσημης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον πρύτανη του ΕΜΠ, καθηγητή Α. Μπουντουβή, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι πρυτανικές Αρχές των πανεπιστημίων της Αθήνας, επίσημοι προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών.

Κλιματική κρίση – Πράσινη & Ψηφιακή Μετάβαση – Αειφόρος Ανάπτυξη

Τα επιτεύγματα των ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ, των πανεπιστημίων της Αθήνας, ερευνητικών κέντρων, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών, που θα παρουσιαστούν φέτος, επικεντρώνονται και αναπτύσσονται πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης, για ακόμη μία χρονιά, έχουν αναλάβει η Ομάδα Κρουστών του Μουσικού Τήματος του ΕΜΠ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου, και η χορωδία του Μουσικού Τμήματος του ΕΜΠ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Επίσης, ο Αθηναϊκός Θίασος Σκιών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Άθου Δανέλλη, θα προσφέρει μία ξεχωριστή παράσταση του «Καραγκιόζη» για μικρούς και μεγάλους.

Διοργάνωση

Κάθε χρόνο περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες σε πάνω από 350 ευρωπαϊκές πόλεις, σε 25 χώρες, μετέχουν στη «Βραδιά του Ερευνητή», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («European Researchers’ Night») που στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας και της επιστήμης. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδέεται και φέτος με την ευρωπαϊκή γιορτή της έρευνας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MARIE – My Awesome Research is for Everyone!», με επιστημονικά υπεύθυνη για το ΕΜΠ την ομότιμη καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ συμμετέχουν η Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΕΜΠ, το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην κατασκευή ΠΕΔΜΕΔΕ. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Δήμου Αθηναίων διά της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και της Ανάπλασης ΑΕ, καθώς και ΕΠΙΣΕΥ, ΤΜΕΔΕ, ΟΒΙ, ΕΥΔΑΠ, ΟΦΥΠΕΚΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «Βραδιά του Ερευνητή» στην επίσημη σελίδα της εκδήλωσης https://www.ntua.gr/ntuaren/.