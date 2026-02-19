Ετήσια Θεσμική Συνάντηση και Ανάπτυξη Στρατηγικών Δεσμών από το Ελληνοαλβανικό Σωματείο - Real.gr

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού, πολιτικού και θεσμικού κόσμου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026, η Ετήσια Θεσμική Εκδήλωση του Ελληνοαλβανικού Βιομηχανικού, Εμπορικού και Επαγγελματικού Σωματείου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Ιωνία» του Δημαρχείου Βάρης– Βούλας–Βουλιαγμένης, σε κλίμα ενότητας και ισχυρής θεσμικής εκπροσώπησης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κυρία Μαρία Θεμελή, Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας, η οποία διασφάλισε το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξωστρέφειας και της συγκροτημένης επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Σωματείου, Διευθύνων Σύμβουλος της Rumming Group και CEO της Astrit Development, κ. Παναγιώτης Κ. Ρούμης. Ο κ. Ρούμης ευχαρίστησε θερμά τα μέλη και τους συνεργάτες για τη διαχρονική τους στήριξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Αλβανίας.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος τόνισετηστρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων και τις σύγχρονες προοπτικές συνεργασίας, επισημαίνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Το Σωματείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Κωνσταντέλλο για την ευγενική φιλοξενία και τη διαρκή υποστήριξή του.

Τιμή αποτέλεσε η παρουσία του εκπροσώπου του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, κ. Μαριαντώνη Πολίτη, ο οποίος μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του κ. Λοβέρδου. Ο κ. Πολίτης αναφέρθηκε στη θεσμική συνεργασία ως πυλώνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως η επιτυχία σε ένα διεθνές περιβάλλον απαιτεί συνέπεια και διαρκή προσήλωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ιωάννης Μαθιός, Πρόεδρος ΔΣ καιΔιευθύνων Σύμβουλος, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε και διαχρονικός συνεργάτης του κ. Ρούμη, ανέλυσε την πορεία της ελληνοαλβανικής επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας ότι η Αλβανία αποτελεί πλέον κομβική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές.

Το Σωματείο εκφράζειτις ειλικρινείς του ευχαριστίες για την παρουσία τους στην κα. Σοφία Βούλτεψη, τον κ. Μάριο Μπελιμπασάκη, τον κ. Βασίλη Σκρόνια, τον κ. Ιωάννη Τριανταφύλλου, καθώς και όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που τίμησαν την εκδήλωση.

Η βραδιά περιλάμβανε και την παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας του Ελληνοαλβανικού Σωματείου για την νέα χρονιά.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διακρατικής ανάπτυξης, το Ελληνοαλβανικό Σωματείο συνεχίζει δυναμικά το έργο του για την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών.