Έτοιμοι για το Sani Festival;

Από τον Σταύρο Ξαρχάκο μέχρι τους UB40 και από το Jan Garbarek Group και τη Sarah Brightman μέχρι τον Tom Odell: προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής θα γεμίσουν τον ουρανό πάνω από τον Λόφο της Σάνης με ακόμα περισσότερα αστέρια

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Στην καρδιά του καλοκαιριού επιστρέφει και φέτος το Sani Festival, για να υποδεχτεί πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες στην κορυφή ενός μαγευτικού βράχου, στη μέση της θάλασσας, στο υπέροχο Sani Resort της Χαλκιδικής.

Η αυλαία ανοίγει στις 15 Ιουλίου με μια μεγάλη κυρία της τζαζ, της σόουλ και των μπλουζ, μια σπουδαία, πολυβραβευμένη “μαύρη φωνή”, την Dianne Reeves.

Στις 22 Ιουλίου η ποπ συναντά τη ροκ και στον βράχο ανεβαίνουν η Bonnie Tyler των εκατομμυρίων πωλήσεων δίσκων, ερμηνεύτρια ενός από τα διασημότερα τραγούδια όλων των εποχών (“Total eclipse of the heart”), και ο Chris Norman, φημισμένος front man των θρυλικών Smokie. Δύο συναυλίες, back to back, στην ίδια σκηνή, στην πιο εκρηκτική νύχτα του Sani Festival για το 2023.

Στις 29 Ιουλίου περιμένουμε με ανυπομονησία τη Sarah Brightman, πλαισιωμένη από ορχήστρα και χορωδία. Θα παρακολουθήσουμε ένα μεγαλειώδες κονσέρτο από τη σοπράνο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως, τις συνεργασίες κορυφής (μεταξύ των οποίων με τον Αντρέα Μποτσέλι και τον Χοσέ Καρέρας), τα αμέτρητα βραβεία και τη φωνητική έκταση που ξεπερνά τις 3 οκτάβες.

Στις 5 Αυγούστου θα βρεθούμε απέναντι από ένα από τα διασημότερα συγκροτήματα στην Ιστορία της Αγγλοσαξονικής μουσικής βιομηχανίας, που πάντρεψαν αρμονικά την ρέγκε με τα ποπ και ροκ ακούσματα: τους UB40, οι οποίοι, παρέα με τον αυθεντικό front man τους, Ali Campbell, μας υπόσχονται το πιο χορευτικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού.

Στις 12 Αυγούστου εμφανίζεται ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της νέας γενιάς: ο Tom Odell, που κατέκτησε την κορυφή με το «Another Love», βραβευμένος με BRIT Award και Ivor Novello Award, ενώ μετράει δισεκατομμύρια προβολές και ακροάσεις χάρη στη μουσική του.

Στις 19 Αυγούστου θα απολαύσουμε τη φρέσκια, διεισδυτική ματιά του Σταύρου Ξαρχάκου στον πλούτο της δημοτικής μας παράδοσης, μέσα από το μελωδικό οδοιπορικό «Από τον Πόντο στην Κρήτη». Μαζί του, οι εκλεκτοί ερμηνευτές Ηρώ Σαΐα, Αλέξης Παρχαρίδης και Δημήτρης Αποστολάκης.

Για το φινάλε, 26 Αυγούστου, ο αξεπέραστος σολίστας μυθικών συνεργασιών, ο Νορβηγός Jan Garbarek , ο οποίος επιστρέφει με το σαξόφωνό του στο Λόφο της Σάνης, έπειτα από πολλά χρόνια.

Το Sani Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός-πρότυπο της αμιγούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αναδείχθηκε στην 30ή του επέτειο, το 2022, ως το World’s Leading Cultural Destination Resort από τα World Travel Awards. Επί τρεις δεκαετίες, εμποτισμένο με υψηλή αισθητική και ποιότητα, στοχεύει στη χαρά, την διασκέδαση και την απόλαυση. Σήμερα, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Μουστάκα και αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή και διευθυντή παραγωγής τον Γιάννη Μουστάκα, καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Να αναδειχθεί σε σκηνή των μεγάλων και σημαντικών καλλιτεχνικών γεγονότων, να μετουσιωθεί σε βήμα των νέων τάσεων και ρευμάτων, να καταστεί επικοινωνιακό όχημα της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής και της χώρας, να δώσει λύσεις και απαιτήσεις στις εξισώσεις του πολιτιστικού τουρισμού.

Κυρίαρχο και πρωτοπόρο στην ελλαδική πραγματικότητα, αναγνωρίσιμο και έγκυρο στο διεθνές περιβάλλον, το Sani Festival καλείται να κομίσει την προστιθέμενη αξία του στον τόπο και να χαράξει το πολύτιμο αισθητικό του αποτύπωμα στις μνήμες του κοινού του.

Πληροφορίες: www.sanifestival.gr, προπώληση: viva.gr