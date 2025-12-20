Έτρεχε με 161 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού - Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μηχανής - Real.gr

Συνελήφθη 31χρονος ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής να οδηγεί την μηχανή του με υπερβολική ταχύτητα επί της Λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 31χρονος κινούνταν μεταμεσονύκτιες ώρες της Παρασκευής με 161 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 90 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.