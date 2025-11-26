Έτσι έγινε η τραγωδία στη Ρόδο με τη χειροβομβίδα - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, ακρωτηριάστηκε 39χρονος επιλοχίας - Real.gr

Quantcast
13:37, 26/11/2025
Έτσι έγινε η τραγωδία στη Ρόδο με τη χειροβομβίδα – Νεκρός 19χρονος στρατιώτης, ακρωτηριάστηκε 39χρονος επιλοχίας

Ένας 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ τραυματίστηκε σοβαρά, τις πρωινές ώρες, σήμερα (Τετάρτη 26 Νοεμβρίου), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν άγαμος, ενώ ο 39χρονος είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις πρωινές ώρες στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα. Οπως αναφέρει η dimokratiki, κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός. Ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος, με σοβαρή αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, και υπεβλήθη άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις και σε διαδικασίες σταθεροποίησης.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

 

 

