Eurostat: Το 2020 μία στις πέντε επιχειρήσεις πραγματοποίησαν πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

Η Δανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων στην ΕΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις που ξεπερνούν το 1% του κύκλου εργασιών τους (38% του συνόλου των επιχειρήσεων). Η Ιρλανδία και η Σουηδία ήρθαν στη δεύτερη θέση με 34% η καθεμία. Ακολουθούν η Λιθουανία (32%) και το Βέλγιο (31%), ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ποσοστό περίπου 20%.

Το Βέλγιο και η Φινλανδία κατέγραψαν το 2020 τη μεγαλύτερη αύξηση στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις και ηλεκτρονικές πωλήσεις τουλάχιστον 1% του συνολικού τους κύκλου εργασιών με 31% και 24% αντίστοιχα, ποσοστά αυξημένα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

Αντίθετα, η Ρουμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών μελών, κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, σε 12%, ακολουθούμενη από την Τσεχία (-5 ποσοστιαίες μονάδες σε 25%) και την Πορτογαλία (-4 ποσοστιαίες μονάδες σε 16%).

Πιο διαδεδομένες είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις σε πελάτες στην ίδια χώρα (22% των επιχειρήσεων), με πωλήσεις σε πελάτες σε άλλες χώρες της ΕΕ (9%) και τις υπόλοιπες χώρες στον κόσμο (5%).

Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις τους μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής της δικής τους επιχείρησης (17% των επιχειρήσεων) ή μέσω μιας αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου (8%).

?????The highest share of enterprises selling online (e-sales of at least 1% of their total turnover) in 2020 among the EU Member States was in ????Denmark (38%). ???? Ireland and ???? Sweden came in second with 34% each.

What about your country???https://t.co/jtdyaMat9Vpic.twitter.com/3Z9pAF8zLR