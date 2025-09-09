Εύα Χαντάβα: Εγκώβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια - «Δεν είμαι ασφαλής τώρα» - Real.gr

Εγκλωβισμένη στο χάος που επικρατεί στο Νεπάλ είναι η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα. Μέσω αναρτήσεων, μάλιστα, δήλωσε πως βρίσκεται σε κίνδυνο: «Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε συγκεκριμένα η αθλήτρια.

Η αθλήτρια είχε συμφωνήσει να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, ωστόσο το πρωτάθλημα διακόπηκε βίαια μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις στην χώρα που οδήγησαν στον θάνατο 19 ανθρώπων και στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

Σημειώνεται πως, η κατάσταση στο Νεπάλ είναι έκρυθμη, ενώ τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από διαδηλώσεις κατά της πολιτικής διαφθοράς και της κυβερνητικής απαγόρευσης των social media, που οδήγησαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Ειδικότερ, χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαδηλωτών της Gen Ζ, συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού και διαμαρτυρήθηκαν τόσο για την απόφαση απαγόρευσης πλατφορμών όπως το Facebook, το X και το YouTube, όσο και για τη γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, οδήγησε τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε επίσης την παραίτησή του σήμερα: «Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (…) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 73χρονος Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.